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На Донеччині без світла понад 70 населених пунктів

24 березня 2024, 13:30

На Донеччині без світла понад 70 населених пунктів

На Донеччині внаслідок обстрілів з боку російських окупантів без електропостачання залишаються 76 населених пунктів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.

«Без електропостачання залишаються понад 42 тисячі домогосподарств у 76 населених пунктах», — йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що енергетики підключили 11,5 тисячі точок обліку, які були знеструмлені в результаті бойових дій.

Раніше ми писали, що російські окупанти атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілу понад 70 тисяч жителів залишилися без тепла, також зникло енергопостачання у лікарнях

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