На Донеччині без світла понад 70 населених пунктів

На Донеччині внаслідок обстрілів з боку російських окупантів без електропостачання залишаються 76 населених пунктів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.



«Без електропостачання залишаються понад 42 тисячі домогосподарств у 76 населених пунктах», — йдеться в повідомленні.



У відомстві уточнили, що енергетики підключили 11,5 тисячі точок обліку, які були знеструмлені в результаті бойових дій.



Раніше ми писали, що російські окупанти атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілу понад 70 тисяч жителів залишилися без тепла, також зникло енергопостачання у лікарнях