Из прифронтовых территорий Донетчины за сутки эвакуировались почти 100 человек

В Донецкой области продолжается принудительная эвакуация мирного населения. Фото: ГСЧС

В Донецкой области продолжается принудительная эвакуация мирного населения. В частности, из прифронтовых Торецка и Покровского района спасатели помогли выехать более 90 украинцам. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



Сообщается, что спасатели за прошедшие сутки помогли 11 лицам, из которых 1 ребенок и 1 человек с ограниченными физическими возможностями эвакуироваться из города Торецк.





Также в Покровском районе спасатели оказали помощь 84 гражданским, из которых 30 детей и 8 с ограниченными физическими возможностями.





«Каждая проведенная эвакуация является демонстрацией высокого уровня профессионализма и преданности спасателей. Они не только оказывают помощь в условиях военного положения, но и становятся символом надежды и поддержки для тех, кто оказался в трудной ситуации», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что из Северного Торецкой громады эвакуировали всех детей, еще 8 детей остаются в Щербиновке и 6 — в Торецке.