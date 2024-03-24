З прифронтових територій Донеччини за добу евакуювалися майже 100 осіб

На Донеччині триває примусова евакуація мирного населення. Фото: ДСНС

На Донеччині триває примусова евакуація мирного населення. Зокрема, з прифронтових Торецька та Покровського району рятувальники допомогли виїхати понад 90 українцям. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



Повідомляється, що рятувальники минулої доби допомогли 11 особам, з яких 1 дитина та 1 особа з обмеженими фізичними можливостями евакуюватися з міста Торецьк.





Також у Покровському районі рятувальники надали допомогу 84 цивільним, з яких 30 дітей та 8 з обмеженими фізичними можливостями.





«Кожна проведена евакуація є демонстрацією високого рівня професіоналізму та відданості рятувальників. Вони не лише надають допомогу в умовах воєнного стану, а й стають символом надії та підтримки для тих, хто опинився у скрутній ситуації», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що з Північної Торецької громади евакуювали всіх дітей, ще 8 дітей залишаються у Щербинівці та 6 — у Торецьку.