В Самарской области НПЗ приостановил работу после вчерашней атаки дронов

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, который расположен в Самарской области РФ, был остановлен после атаки с применением дронов в ночь на 23 марта. Об этом передает Telegram-канал Astra.



По предварительным данным, повреждена установка АВТ-4, производственный цикл завода остановлен.



Сообщается, что за три недели это была 12 атака на нефтеперерабатывающие заводы России.





Напомним, 23 марта ночью жители Самарской области сообщали о взрывах, на фото можно увидеть сильное возгорание. В Сети сообщили об атаке БПЛА на НПЗ.