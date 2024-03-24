У Самарській області НПЗ призупинив роботу після вчорашньої атаки дронів

Куйбишевський нафтопереробний завод, розташований у Самарській області РФ, було зупинено після атаки із застосуванням дронів у ніч проти 23 березня. Про це повідомляє Telegram-канал Astra.



За попередніми даними, пошкоджено встановлення АВТ-4, виробничий цикл заводу зупинено.



Повідомляється, що за три тижні це була 12-а атака на нафтопереробні заводи Росії.





Нагадаємо, 23 березня вночі мешканці Самарської області повідомляли про вибухи, на фото можна побачити сильне загоряння. У Мережі повідомили про атаку БПЛА на НПЗ.