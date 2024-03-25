В Николаевской области БпЛА попал по энергетическому объекту

Обломки одного БпЛА упали на частный дом. Фото: ГСЧС

В ночь на 25 марта, в результате российской атаки в Николаевской области, из-за попадания и падения обломков сбитого БпЛА возникли два пожара, передает ГСЧС.



«Так, в Николаевском районе области враг попал по энергетическому объекту, что привело к возгоранию на его территории. Пожар оперативно ликвидировали пожарные площадью 30 кв. м. Пострадавших и травмированных нет. Также, в результате падения обломков сбитого БпЛа на территорию частного сектора в г. Николаеве, произошло частичное разрушение двухэтажного жилого дома, взрывной волной повреждены частные дома рядом, возник пожар дома и двух легковых автомобилей», — говорится в сообщении спасателей.



Возгорания оперативно ликвидированы подразделением ГСЧС на общей площади 50 кв. м. По предварительным данным 11 человек получили ранения, 2 из них госпитализированы.



По словам начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, в ночь на 25 марта силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены четыре БпЛА типа «Shahed-131/136».



Напомним, в Николаевской области российские войска в очередной раз прибегли к воздушной атаке, в результате падения обломков сбитого БпЛА в одном из районов на дороге загорелся грузовой автомобиль, перевозивший семена подсолнечника.