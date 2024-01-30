В Николаевской области обломки БпЛА попали в грузовой автомобиль, перевозивший семена подсолнечника

Грузовик, перевозивший семена подсолнечника. Фото: ГСЧС

В Николаевской области, ночью, 30 января, российские войска в очередной раз прибегли к воздушной атаке, в результате падения обломков сбитого БпЛА в одном из районов на дороге загорелся грузовой автомобиль, перевозивший семена подсолнечника.



Об этом сообщает ГСЧС. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 70 кв. м. Водитель транспортного средства с травмами госпитализирован в больницу.



Напомним, сегодня, 30 января, российские войска в очередной раз атаковали территорию Украину беспилотниками и ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 15 из 35 российских целей.



Также ранее российские военнослужащие нанесли 159 ударов по 19 городам и селам Запорожской области, совершив 48 атак с помощью БПЛА.