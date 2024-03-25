У Миколаївській області БПЛА поцілив по енергетичному об'єкту

Уламки одного БПЛА впали на приватний будинок. Фото: ДСНС

У ніч на 25 березня, внаслідок російської атаки в Миколаївській області, через влучання та падіння уламків збитого БпЛА виникли дві пожежі, передає ДСНС.



«У Миколаївському районі області ворог поцілив по одному з об’єктів, що спричинило займання на його території. Пожежу оперативно ліквідовано, постраждалих і травмованих немає. Внаслідок падіння уламків збитого БпЛа на територію приватного сектору у м. Миколаєві, сталося часткове руйнування двоповерхового житлового будинку. Вибуховою хвилею пошкоджені приватні будинки поруч. Виникла пожежа будинку та двох легкових авто, яку було оперативно ліквідовано», - йдеться у повідомленні рятувальників.



Займання оперативно ліквідовано підрозділом ДСНС на загальній площі 50 кв. м. За попередніми даними, 11 осіб отримали поранення, двоє з них госпіталізовані.



За словами начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, у ніч на 25 березня силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищено чотири БПЛА типу «Shahed-131/136».



Нагадаємо, в Миколаївській області російські війська вкотре вдалися до повітряної атаки, внаслідок падіння уламків збитого БпЛА в одному з районів на дорозі загорівся вантажний автомобіль, який перевозив насіння соняшнику.