В Харькове досрочно завершат отопительный сезон

В Харькове из-за проблем с энергетической инфраструктурой досрочно завершат отопительный сезон. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.



«В прошлую пятницу враг фактически уничтожил основные энергетические объекты, за счет которых питался наш город. Поэтому едва ли не единственной из возможных мер по уменьшению нагрузки на энергосистему представляется досрочное завершение отопительного сезона», — написал он.



Глава города уточнил, что отключат тепло с завтрашнего дня, 26 марта.



По словам Терехова, это позволит обеспечить электроэнергией максимальное количество потребителей и возобновить подачу горячей воды.



Кроме того, сегодня удалось запустить движение поездов на всех станциях метрополитена с интервалом в 20 минут. Вместо трамваев и троллейбусов пассажиров продолжают перевозить бесплатные муниципальные автобусы.



Ранее мы писали, что 22 марта из-за массированного ракетного обстрела энергетической инфраструктуры Харькова без электроэнергии осталось около 700 тысяч потребителей.