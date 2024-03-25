У Харкові достроково завершать опалювальний сезон

У Харкові через проблеми з енергетичною інфраструктурою достроково завершать опалювальний сезон. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.



«Минулої пʼятниці ворог фактично знищив основні енергетичні об'єкти, за рахунок яких живилося наше місто. Через це чи не єдиним з можливих заходів для зменшення навантаження на енергосистему вбачається дострокове завершення опалювального сезону», — написав він.



Глава міста уточнив, що відключать тепло з завтрашнього дня, 26 березня.



За словами Терехова, це дозволить забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів та відновити подачу гарячої води.



Крім того, сьогодні вдалося запустити рух поїздів на всіх станціях метрополітену з інтервалом 20 хвилин. Замість трамваїв та тролейбусів пасажирів продовжують перевозити безкоштовні муніципальні автобуси.



Раніше ми писали, що 22 березня через масований ракетний обстріл енергетичної інфраструктури Харкова без електроенергії залишилося близько 700 тисяч споживачів.