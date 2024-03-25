Ракетная атака на Киев: чудом удалось избежать большого количества жертв

В Киеве чудом удалось избежать большого количества жертв в результате ракетной атаки россиян

В результате российской атаки на Киев ракета упала на Академию декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука. В результате крыло, в котором находился спортзал академии, полностью разрушено. По счастливой случайности удалось избежать трагедии с большим количеством жертв.

Об этом «Новостям Донбасса» рассказала преподавательница учебного заведения.

«В Академии не очень большое укрытие. Поэтому студенты учатся так: 2 недели очно 1-3 курс, 2 недели дистанционно 1-3 курс. Они меняются с 4 и 5 курсом», – отметила она.

Женщина добавила, что как раз с сегодняшнего дня начались недели дистанционного обучения у групп, которые могли находиться в этом корпусе.

На данный момент известно о 9 пострадавших, из них двое госпитализированы.

Напомним, сегодня утром Киев был атакован российскими ракетами. В результате работы украинской ПВО ракеты были сбиты. Падение обломков зафиксировано на территории города.