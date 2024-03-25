Ракетна атака на Київ: дивом вдалося уникнути великої кількості жертв

У Києві дивом вдалося уникнути великої кількості жертв внаслідок ракетної атаки росіян

Внаслідок російської атаки на Київ ракета впала на Академію декоративно-ужиткового мистецтва та дизайну імені Михайла Бойчука. Внаслідок цього крило, в якому знаходився спортзал академії, повністю зруйновано. Завдяки щасливому випадку вдалося уникнути трагедії з великою кількістю жертв.

Про це «Новинам Донбасу» розповіла викладачка навчального закладу.

«В Академії не дуже велике укриття. Тому студенти навчаються так: 2 тижні очно 1-3 курс, 2 тижні дистанційно 1-3 курс. Вони змінюються з 4 та 5 курсом», — зазначила вона.

Жінка додала, що саме з сьогоднішнього дня розпочалися тижні дистанційного навчання у груп, які могли перебувати у цьому корпусі.

Наразі відомо про 9 постраждалих, з них двох госпіталізовано.

Нагадаємо, сьогодні вранці Київ був атакований російськими ракетами. Внаслідок роботи української ППО ракети були збиті. Падіння уламків зафіксовано на території міста.