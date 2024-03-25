Краматорск: Международные партнеры оказали помощь в ремонте городской водопроводной сети

Международная организация поставила в Краматорск реагенты для обеззараживания питьевой водопроводной воды. Фото: Краматорская ГВА

Благодаря помощи международным партнерам Украины в Краматорске Донецкой области проводятся ремонтные работы водопроводных сетей. Об этом сегодня сообщила Краматорская городская военная администрация.

Отмечается, что при поддержке Представительства Детского Фонда ООН UNICEF 25 марта были поставлены материалы и оборудование для КПП «Краматорский водоканал». Материалы будут использованы при проведении аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения.

Кроме того, при поддержке Международной организации по миграции в Украине предприятие начинает работы по замене аварийного участка стального магистрального водопровода диаметром 300 мм в поселке Васильевка. Это позволит обеспечить стабильным водоснабжением жителей Краматорска. Ориентировочная протяженность участка замены составляет один километр.

Миссия Международного Комитета Красного Креста в Украине в КПП «Краматорский водоканал» в очередной раз поставила гипохлорит-натрия и сульфат-алюминия. Эти реагенты необходимы для использования в технологическом процессе очистки и обеззараживания питьевой воды, сообщили в Краматорской ГВА.