Краматорськ: Міжнародні партнери надали допомогу у ремонті міської водопровідної мережі

Міжнародна організація доправила до Краматорська реагенти для знезараження питної водопровідної води. Фото: Краматорська МВА

Завдяки допомозі міжнародним партнерам України у Краматорську Донецької області проводяться ремонтні роботи водопровідних мереж. Про це сьогодні повідомила міська військова адміністрація Краматорська.

Зазначається, що за підтримки Представництва Дитячого Фонду ООН UNICEF 25 березня було доправлено матеріали та обладнання для КВП «Краматорський водоканал». Матеріали будуть використані під час проведення аварійно-відновлювальних робіт на мережах водопостачання.

Крім того, за підтримки Міжнародної організації з міграції в Україні підприємство розпочинає роботи із заміни аварійної ділянки сталевого магістрального водопроводу діаметром 300 мм у селищі Василівка. Це дозволить забезпечити стабільним водопостачанням мешканців Краматорська. Орієнтовна довжина ділянки заміни становить один кілометр.

Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні в КВП «Краматорський водоканал» вкотре доправила гіпохлорит-натрію та сульфат-алюмінію. Ці реагенти необхідні для використання в технологічному процесі очищення та знезараження питної води, повідомили у Краматорській МВА.