Третья штурмовая бригада ВСУ под Авдеевкой ликвидировала батальон россиян

Украинские воины под Авдеевкой в Донецкой области уничтожили батальон оккупантов. Также им удалось поразить два танка и дроны армии РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Третьей штурмовой бригады.

«За прошедшую неделю подразделения Третьей штурмовой бригады ликвидировали количество живой силы врага, эквивалентное российскому батальону», — говорится в заявлении.

Отмечается, что 146 оккупантов были уничтожены, а 287 — ранены. Также воинам удалось уничтожить российские дроны «SuperCam» и «Ланцет», поразить два танка Т-80 и БМП-3, а еще повредить САУ «Нона-С».

«На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток атаковать и продолжает штурмовать украинские передовые позиции. Задача Третьей штурмовой — уничтожить максимум», — написали военные.

Напомним, 17 февраля украинские подразделения вышли из Авдеевки Донецкой области. Решение о выводе Сил обороны из города приняли из-за угрозы окружения и ради сохранения жизней защитников.