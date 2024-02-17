Главное за день: Украинские военные вышли из Авдеевки

Боевые действия



Украинские военные вышли из Авдеевки, сообщил главком ВСУ Александр Сырский. По словам представителей командования, военные вышли на заранее подготовленные позиции.Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский отметил, что окружение вражеских войск не допущено, личный состав выведен, украинские военные заняли оборону на определенных рубежах.



Войска России захватили коксохимический завод и микрорайон «Химик» в Авдеевке Донецкой области. Кадры присутствия оккупантов на коксохимзаводе и у горсовета Авдеевки, которая расположена на «Химике», опубликовали российские телеграм-каналы. Ролики геолоцировал украинский аналитический проект DeepState.



Несколько человек получили травмы в результате взрыва в детско-юношеской спортивной школе оккупированного Мелитополя. Российские следователи проводят проверку. По данным российских силовиков, причиной взрыва стало «непроизвольное нажатие на спусковой крючок ручного противотанкового гранатомета во время демонстрации образцов вооружения». Оружие демонстрировали в ходе турнира по самбо.



Оккупированная Пантелеймоновка Донецкой области попала под обстрел. Как утверждают в оккупационной администрации «ДНР», четверо людей погибли, среди них 15-летняя девочка и ее отец. Шестеро людей получили ранения, среди них 11-летняя девочка. Троих достали из-под завалов.



Воздушные силы ВСУ утром уничтожили три российских военных самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

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