Третя штурмова бригада ЗСУ під Авдіївкою ліквідувала батальйон росіян

Українські воїни під Авдіївкою на Донеччині знищили батальйон окупантів. Також їм вдалося вразити два танки та дрони армії РФ. Про це повідомили у прес-службі Третьої штурмової бригади.

«За минулий тиждень підрозділи Третьої штурмової бригади ліквідували кількість живої сили ворога, еквівалентну російському батальйону», - йдеться в заяві.

Зазначається, що 146 окупантів було знищено, а 287 — поранено. Також воїнам вдалося знищити російські дрони «SuperCam» та «Ланцет», вразити два танки Т-80 та БМП-3, а ще пошкодити САУ «Нона-С».

«На Авдіївському напрямку ворог не залишає спроб атакувати та продовжує штурмувати українські передові позиції. Завдання Третьої штурмової – знищити максимум», – написали військові.

Нагадаємо, 17 лютого українські підрозділи вийшли із Авдіївки Донецької області. Рішення про виведення Сил оборони з міста ухвалили через загрозу оточення та заради збереження життів захисників.