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Добыча и переработка нефти в РФ сократилась на 12% из-за атаки на российские НПЗ — СБУ

25 марта 2024, 21:49

Добыча и переработка нефти в РФ сократилась на 12% из-за атаки на российские НПЗ — СБУ

Служба безопасности Украины провела ряд успешных операций по поражению нефтеперерабатывающих заводов в России, результате добыча и переработка нефти в России удалось сократить на 12%. Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в эфире телеканала ICTV.

По словам Малюка, СБУ работает, исходя из, в том числе, задач верховного главнокомандующего Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что на данный момент одной из таких задач является «перекрытие кислорода президенту России Владимиру Путину».

«Именно за счет экспорта нефтепродуктов россия пополняет свой бюджет. Это фактически треть их бюджета и львиная часть военного бюджета», — пояснил он.

Глава СБУ отметил, что информацию о том, что РФ полностью остановила экспорт бензина признал и российский премьер Михаил Мишустин. По словам Малюка, это результат «ряда успешных операций соответствующими дальнобойными дронами».

Глава спецслужбы отметил, что «по понятным причинам» он не может назвать их названия или технические характеристики, добавив, что СБУ работает совместно с Главным управлением разведки, Силами специальных операций и другими «коллегами» из Сил обороны.

Раннее мы писали,что Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, который расположен в Самарской области РФ, был остановлен после атаки с применением дронов в ночь на 23 марта.

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