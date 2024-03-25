Видобуток та переробка нафти в РФ скоротилася на 12% через атаку на російські НПЗ — СБУ

Служба безпеки України провела низку успішних операцій з ураження нафтопереробних заводів у Росії, внаслідок видобуток та переробка нафти в Росії вдалося скоротити на 12%. Про це розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк у ефірі телеканалу ICTV.

За словами Малюка, СБУ працює, виходячи з, зокрема, завдань верховного головнокомандувача Володимира Зеленського. Він наголосив, що на даний момент одним із таких завдань є «перекриття кисню президенту Росії Володимиру Путіну».

Саме за рахунок експорту нафтопродуктів росія поповнює свій бюджет. Це фактично третина їхнього бюджету та левова частина військового бюджету», - пояснив він.

Глава СБУ зазначив, що інформацію про те, що РФ повністю зупинила експорт бензину, визнав і російський прем'єр Михайло Мішустін. За словами Малюка, це результат «низки успішних операцій відповідними далекобійними дронами».

Глава спецслужби зазначив, що «зі зрозумілих причин» він не може назвати їхні назви чи технічні характеристики, додавши, що СБУ працює спільно з Головним управлінням розвідки, Силами спеціальних операцій та іншими «колегами» із Сил оборони.

Раніше ми писали, що Куйбишевський нафтопереробний завод, розташований у Самарській області РФ, було зупинено після атаки із застосуванням дронів у ніч на 23 березня.