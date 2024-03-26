Россияне ударили по Никополю: пострадала пенсионерка

Россияне атаковали Никополь. Фото: Сергей Лысак

Оккупационная армия РФ утром 26 марта атаковала Никополь Днепропетровской области. В результате обстрела пострадала женщина, также есть повреждения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.



«Под вражеским артобстрелом дважды оказывался Никополь. Возник пожар», — написал он.



По уточненной информации, повреждены 9 частных домов, газопровод и линия электропередач.







Лысак отметил, что получила ранения 91-летняя пенсионерка.



Кроме того, россияне вечером 25 марта дроном ударили по Маргенецкой громаде, позже из тяжелой артиллерии обстреляли Красногригорьевскую.



Ранее мы писали, что ночью 26 марта 2024 года Россия атаковала Украину 12-ю ударными БпЛА типа «Shahed» из Крыма и Курской области, а также двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 в направлении Донецкой области.