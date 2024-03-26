Росіяни вдарили по Нікополю: постраждала пенсіонерка

Росіяни атакували Нікополь. Фото: Сергій Лисак

Окупаційна армія РФ вранці 26 березня атакувала Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу постраждала жінка, також є пошкодження. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



«Під ворожим артобстрілом двічі опинявся Нікополь. Виникла пожежа», — написав він.



За уточненою інформацією, пошкоджено 9 приватних будинків, газопровід та лінія електропередач.







Лисак зазначив, що поранена 91-річна пенсіонерка.



Крім того, росіяни ввечері 25 березня дроном ударили по Маргенецькій громаді, пізніше з тяжкої артилерії обстріляли Червоногригорівську.



Раніше ми писали, що вночі 26 березня 2024 року Росія атакувала Україну 12-ма ударними БпЛА типу «Shahed» з Криму та Курської області, а також двома зенітними керованими ракетами С-300 у напрямку Донецької області.