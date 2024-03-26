Силы ПВО Украины сбили 12 из 12 «шахедов» этой ночью

Ночью 26 марта 2024 года Россия атаковала Украину 12-ю ударными БпЛА типа «Shahed» из Крыма и Курской области, а также двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 в направлении Донецкой области.



Об этом говорится в отчете командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука.



«Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины в Николаевской и Харьковской областях. Сбиты все 12 "шахедов"», — написал он.





Напомним, с начала полномасштабного российского вторжения противовоздушная оборона Украины сбила более 2000 российских крылатых и баллистических ракет, но до сих пор нуждается в большем количестве систем обороны.