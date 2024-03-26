Армия РФ ракетой атаковала Селидово: есть разрушения

Российские войска в ночь на 26 марта ударили по Селидову и Новогродовке Донецкой области. Известно об одном пострадавшем и разрушении. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



В ведомстве уточнили, что сейчас устанавливается тип вооружения, которые использовали россияне для атаки на эти два города.



«В Новогродовке ранено гражданское лицо. В Селидово есть разрушение на территории предприятия», — говорится в сообщении.



Кроме того, оккупанты в течение 25 марта совершили 1252 обстрела, преимущественно по линии столкновения.

ВС РФ перебили линию электропередачи, люди предварительно не пострадали.



Ранее мы писали, что 26 марта 2024 года Россия атаковала Украину 12-ю ударными БпЛА типа «Shahed» из Крыма и Курской области, а также двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 в направлении Донецкой области.