Армія РФ ракетою атакувала Селидове: є руйнування

Російські війська в ніч проти 26 березня вдарили по Селидовому та Новогродівці Донецької області. Відомо про одного потерпілого та руйнування. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



У відомстві уточнили, що наразі встановлюється тип озброєння, які використовували росіяни для атаки на ці два міста.



«У Новогродівці поранено цивільну особу. У Селидовому є руйнування на території підприємства», — йдеться у повідомленні.



Крім того, окупанти протягом 25 березня здійснили 1252 обстріли, переважно по лінії зіткнення.

ЗС РФ перебили лінію електропередачі, люди попередньо не постраждали.



Раніше ми писали, що 26 березня 2024 року Росія атакувала Україну 12-ма ударними БпЛА типу «Shahed» з Криму та Курської області, а також двома зенітними керованими ракетами С-300 у напрямку Донецької області.