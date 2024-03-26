Мартовский пакет помощи США Украине был использован еще в ноябре 2023 года — Politico

Выделенный США в марте пакет помощи Украине на $300 млн использовали еще в ноябре 2023 года, когда власти пытались избежать шатдауна из-за отсутствия финансирования. Об этом сообщило американское издание Politico.

«Пакет помощи киевским властям в размере 300 миллионов долларов, выделенный Соединенными Штатами в марте, был использован еще в ноябре прошлого года», — говорится в статье.

Средства, согласно имеющейся информации, входят в утвержденный на прошлой неделе законопроект о расходах на оборону в 2024 финансовом году. Он начался в октябре 2023 года. Финансы рассчитаны на реализацию Инициативы содействия безопасности Украины.

В настоящее время, отмечает Politico, средства «недоступны для использования». При этом подчеркивается, что их выделение носило символический характер.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что поддержка Киева является вопросом чести и безопасности для США, но при этом признавал, что задержки с согласованием военной помощи в Конгрессе могут дорого обойтись Украине.