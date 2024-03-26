Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Мартовский пакет помощи США Украине был использован еще в ноябре 2023 года — Politico

26 марта 2024, 10:24

Мартовский пакет помощи США Украине был использован еще в ноябре 2023 года — Politico

Выделенный США в марте пакет помощи Украине на $300 млн использовали еще в ноябре 2023 года, когда власти пытались избежать шатдауна из-за отсутствия финансирования. Об этом сообщило американское издание Politico. 

«Пакет помощи киевским властям в размере 300 миллионов долларов, выделенный Соединенными Штатами в марте, был использован еще в ноябре прошлого года», — говорится в статье.

Средства, согласно имеющейся информации, входят в утвержденный на прошлой неделе законопроект о расходах на оборону в 2024 финансовом году. Он начался в октябре 2023 года. Финансы рассчитаны на реализацию Инициативы содействия безопасности Украины.

В настоящее время, отмечает Politico, средства «недоступны для использования». При этом подчеркивается, что их выделение носило символический характер.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что поддержка Киева является вопросом чести и безопасности для США, но при этом признавал, что задержки с согласованием военной помощи в Конгрессе могут дорого обойтись Украине.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Сша помощь Украине

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:48
На оккупированных территориях Донетчины отсутствует отопление и электроэнергия
00:04
Главное за день: «Л-ДНР» собирается изымать недвижимость. Атака на Киев и Одессу
21:57
«ЛНР»: на шахтах некому работать из-за мобилизации, привлекут людей из «копанок»
20:37
«ЛНР» готовится отбирать пустующее жилье
20:03
Неизвестные в военной форме ворвались к жительнице оккупированной Херсонщины и похитили деньги — СМИ
11:58
Удар ВСУ по Севастополю стал крупнейшим с начала войны — Bild
09:58
Захват Часов Яра в ближайшие месяцы вряд ли возможен — ISW
09:11
В ГУР прокомментировали поражение корабля РФ «Ямал»
18:30
«ДНР» приняла «закон» об изъятии «бесхозяйной» недвижимости
10:35
В оккупированном Симферополе утром были слышны взрывы, есть «прилет» в нефтебазу
22:45
В Севастополе сообщают о попадании ракет в узел связи российского флота
21:22
По оккупированному Иловайску нанесли удар. Загорелись нефтепродукты
18:50
В РФ заявили о захвате села Ивановское на Донетчине. В Украине отрицают
17:14
Российские чиновники намекают, что оккупированные территории не нуждаются в дотациях
11:19
В оккупированном Донецке восстановили электроснабжение, но многие жители пока без воды
22:30
Жильцы снесенных домов в Мариуполе хотят судиться, Кремль готовится к мобилизации — дайджест оккупации ►
20:49
Оккупированные Донецк и Горловка пострадали от обстрелов, есть погибшие
13:54
В оккупированном Мариуполе многоэтажки «трещат по швам»: оккупанты не реагируют на жалобы жителей
11:59
В оккупированном поселке Донецкой области при сбросе боеприпаса погибла девушка
23:40
Главное за день: Атака на Киев. РФ начала производство трехтонных бомб
все новости
11:27
Херсон завершает отопительный сезон: что известно
10:55
ВСУ остановили прорыв российской пехоты на бронетранспортерах возле Богдановки — видео
10:48
На оккупированных территориях Донетчины отсутствует отопление и электроэнергия
10:24
Мартовский пакет помощи США Украине был использован еще в ноябре 2023 года — Politico
09:56
Армия РФ ракетой атаковала Селидово: есть разрушения
09:43
В Краматорске отопительный сезон завершится досрочно
09:40
По захваченному россиянами БДК «Константин Ольшанский» ударили ракетой «Нептун»
08:58
Россияне ударили по Никополю: пострадала пенсионерка
08:53
Российская авиация сбросила КАБы на Центр детского и юношеского творчества в Белополье
08:25
Оккупанты ранили мирного жителя Новогродовки
08:12
Силы ПВО Украины сбили 12 из 12 «шахедов» этой ночью
08:01
Против бывшего главы Донецкой ОГА Павла Кириленко открыто уголовное производство
07:25
В Белгороде ночью были взрывы, есть разрушения и пострадавшие
00:04
Главное за день: «Л-ДНР» собирается изымать недвижимость. Атака на Киев и Одессу
21:57
«ЛНР»: на шахтах некому работать из-за мобилизации, привлекут людей из «копанок»
21:49
Добыча и переработка нефти в РФ сократилась на 12% из-за атаки на российские НПЗ — СБУ
21:14
Теракт в Подмосковье не имел никакой связи с Украиной — Белый дом
20:37
«ЛНР» готовится отбирать пустующее жилье
20:03
Неизвестные в военной форме ворвались к жительнице оккупированной Херсонщины и похитили деньги — СМИ
19:40
Россияне вечером ударили по Одессе: три женщины получили ранения
все новости
ВИДЕО
Уничтожение оккупантов под Богдановкой, Донецкая область. Фото: кадр из видео ВСУ остановили прорыв российской пехоты на бронетранспортерах возле Богдановки — видео
26 марта, 10:55
Пленный боец полка «Азов» Павел Гусев. Фото: Генпрокуратура РФ Еще одного бойца «Азова» оккупанты приговорили к пожизненному заключению
25 марта, 18:41
FPV-дрон оторвал голову Т-80. Фото: кадр из видео FPV-дрон «оторвал голову» российскому Т-80
25 марта, 16:55
Зеленский благодарит СБУ. Фото: кадр из видео Зеленский поздравил СБУ: «Я благодарен за дальнобойность и меткость наших дронов в небе и на море»
25 марта, 15:25
Последствия ракетной атаки в Киеве. Фото: Telegram В Киеве сработала ПВО: зафиксировано падение обломков ракет РФ в Печерском районе, поврежден жилой дом
25 марта, 11:01
Пожар на Новочеркасской ГРЭС. Фото: соцсети Беспилотники ударили по крупной электростанции в Ростовской области, возник пожар
25 марта, 07:15
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама