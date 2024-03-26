Березневий пакет допомоги США Україні використано ще в листопаді 2023 року — Politico

Виділений США в березні пакет допомоги Україні на $300 млн використали ще в листопаді 2023 року, коли влада намагалася уникнути шатдауну через відсутність фінансування. Про це повідомило американське видання Politico.

«Пакет допомоги київській владі у розмірі 300 мільйонів доларів, виділений Сполученими Штатами у березні, був використаний ще у листопаді минулого року», — йдеться у статті.

Кошти, згідно з наявною інформацією, входять до затвердженого минулого тижня законопроекту про витрати на оборону у 2024 фінансовому році. Він розпочався у жовтні 2023 року. Фінанси розраховані на реалізацію Ініціативи сприяння безпеці України.

Наразі, зазначає Politico, кошти «недоступні для використання». При цьому наголошується, що їх виділення мало символічний характер.

Раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що підтримка Києва є питанням честі та безпеки для США, але при цьому визнавав, що затримки із узгодженням військової допомоги в Конгресі можуть дорого обійтися Україні.