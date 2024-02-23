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«Нужно действовать быстро»: министр обороны США призвал Конгресс предоставить финансовую помощь Украине

23 февраля 2024, 15:59

«Нужно действовать быстро»: министр обороны США призвал Конгресс предоставить финансовую помощь Украине

Министр обороны США Ллойд Остин призвал Конгресс принять новый пакет помощи Украине на 60 млрд долларов. По его словам, нужно «действовать быстро». Об этом передает Sky News.

Остин отметил, что спустя два года после того, как Россия начала войну, «неповиновение Украины перед лицом путинской агрессии и зверств вдохновило свободных людей во всем мире».

«Силы Кремля не смогли выиграть битву за Киев, не смогли свергнуть демократически избранное правительство Украины и не смогли подавить волю украинского народа. Украина вернула себе более половины суверенной территории, которая была захвачена силами Кремля в 2022 году», — отметил он.

По мнению главы оборонного ведомства США, Россия в результате войны понесла сотни тысяч жертв, потеряла значительное количество техники и серьезно задержала свою программу военной модернизации.

В свою очередь глава Пентагона подчеркнул, что «Украину впереди ждет тяжелая борьба», ведь война представляет угрозу и Европе, и всему миру.

«Я призываю членов Конгресса действовать быстро, чтобы принять дополнительный документ по национальной безопасности, чтобы украинские войска имели б все необходимое для защиты своей страны и своих граждан от жестокости России. Мир станет более опасным только в том случае, если Путин и его коллеги-автократы придут к выводу, что они могут стереть демократию с лица земли и заставить свободных людей жить в страхе», — резюмировал чиновник.  

Напомним, Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, в который входят 60 миллиардов долларов на поддержку Украины.

Ранее мы писали, что США объявили о масштабном пакете санкций против Российской Федерации за полномасштабную войну в Украине и за смерть российского оппозиционного деятеля Алексея Навального.

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