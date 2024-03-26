В НАТО обсуждают возможность сбивания российских ракет у своих границ

Страны НАТО рассматривают вариант, чтобы сбивать российские ракеты, которые летят в направлении территории членов НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна в интервью RMF24.

«В Альянсе анализируют разные варианты, в том числе те, которые позволят сбивать ракеты, когда они уже очень близки к границе НАТО», — отметил он.

В то же время, польский чиновник отметил, что такие действия должны происходить с согласия Украины и с учетом международных последствий, поскольку в таком случае ракеты НАТО будут поражать российские цели за пределами территории действия Договора Альянса.

«Не может быть так, что агрессор каждый раз будет навязывать нам какие-либо правила. Он должен привыкнуть к тому, что НАТО, ЕС и другие демократические страны будут задавать определенный тон, когда речь идет о решении вопросов войны в Украине», — подчеркнул Шейна.

По словам дипломата, Россия понимала, что если ракета, на днях нарушившая воздушное пространство Польши, пролетела дальше в глубь страны, то ее сбили бы. Шейна добавил, что это был сознательный шаг россиян, чтобы проверить бдительность польских вооруженных сил.

Напомним, во время ракетной атаки 24 марта одна из российских ракет пересекла границу между Украиной и Польшей. Вооруженные силы Польши поднимали в небо истребители F-16, но ничего не сделали, чтобы остановить угрозу.