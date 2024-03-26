У НАТО обговорюють можливість збиття російських ракет біля своїх кордонів

Країни НАТО розглядають варіант, щоб збивати російські ракети, які летять у напрямку до території членів НАТО. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна в інтерв'ю RMF24.

«В Альянсі аналізують різні варіанти, у тому числі ті, які дозволять збивати ракети, коли вони вже дуже близькі до кордону НАТО», — зазначив він.

Водночас, польський чиновник зазначив, що такі дії мають відбуватися за згодою України та з урахуванням міжнародних наслідків, оскільки в такому разі ракети НАТО вражатимуть російські цілі за межами території дії Договору Альянсу.

«Не може бути так, що агресор щоразу нав'язуватиме нам якісь правила. Він має звикнути до того, що НАТО, ЄС та інші демократичні країни будуть задавати певний тон, коли йдеться про вирішення питань війни в Україні», — наголосив Шейна.

За словами дипломата, Росія розуміла, що якби ракета, яка днями порушила повітряний простір Польщі, пролетіла далі в глиб країни, то її збили б. Шейна додав, що це був свідомий крок росіян, щоби перевірити пильність польських збройних сил.

Нагадаємо, під час ракетної атаки 24 березня одна з російських ракет перетнула кордон між Україною та Польщею. Збройні сили Польщі піднімали в небо винищувачі F-16, але нічого не зробили, щоби зупинити загрозу.