На оккупированной Донетчине отсутствует мобильная связь

На временно оккупированных территориях Донецкой области пропала мобильная связь. Об этом сообщили в пресс-службе мобильного оператора «Феникс».



«Часть объектов связи переведена на работу от автономных источников питания. Услуги связи временно ограничены. Вследствие аварийной ситуации на энергетической инфраструктуре отсутствует штатное энергоснабжение отдельных объектов связи на территории Донецка», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что до устранения аварии их работоспособность поддерживается от автономных источников питания и осуществляется дозаправка или зарядка генераторов.



Ранее мы писали, что в Донецке и других оккупированных городах региона нет электроэнергии, воды и тепла. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили местные жители. Также об этом пишут участники местных чатов. Проблемы наблюдаются с раннего утра.