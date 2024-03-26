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На окупованій Донеччині відсутній мобільний зв`язок

26 березня 2024, 12:59

На окупованій Донеччині відсутній мобільний зв`язок

На тимчасово окупованих територіях Донецької області зник мобільний зв'язок. Про це повідомили у пресслужбі мобільного оператора «Фенікс». 

«Частина об'єктів зв'язку переведена на роботу від автономних джерел живлення. Послуги зв'язку тимчасово обмежені. Внаслідок аварійної ситуації на енергетичній інфраструктурі немає штатного енергопостачання окремих об'єктів зв'язку на території Донецька», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що до усунення аварії їхня працездатність підтримується від автономних джерел живлення та здійснюється дозаправка або зарядка генераторів.

Раніше ми писали, що у Донецьку та інших окупованих містах регіону немає електроенергії, води та тепла. Про це «Новини Донбасу» повідомили місцеві жителі. Також про це пишуть учасники місцевих чатів. Проблеми спостерігаються з самого ранку.

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