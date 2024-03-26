Российские КАБы стали самой серьезной угрозой для Сил обороны — Forbes

Российские корректируемые авиабомбы (КАБы) представляют значительную угрозу для украинских военных. Фото: РИА Новости

Корректируемые авиабомбы с выдвижными крыльями и комплектами спутникового наведения могут стать одним из важнейших вооружений РФ в полномасштабной войне против Украины, которая длится уже 25 месяцев. Об этом пишет американское издание Forbes.

Отмечается, что КАБы потенциально могут сыграть еще более важную роль, чем FPV-дроны и даже артиллерия. На сегодня Украина мало что может противопоставить такому подходу оккупационной группировки РФ, поскольку не хватает зенитно-ракетных комплексов. Истребителям ВСУ советского образца недостает дальности поражения бомбардировщиков с КАБами. А европейских F-16, которые могли бы приблизить победу, еще нет.

Их сбрасывают сотнями с расстояния 40-60 км и систематически разрушают украинскую оборону, что облегчает продвижение штурмовых групп.

КАБы стали главной причиной того, почему украинскому гарнизону в Авдеевке пришлось отступить после ожесточенной четырехмесячной битвы.

В разгар боев за Авдеевку в середине февраля российская авиация всего за два дня сбросила 250 КАБов. «Эти бомбы полностью уничтожают любую позицию», — писал Егор Шугар, боец 3-й ОШБр, прикрывавшей отход Авдеевского гарнизона.

ВС РФ масштабировали применение планирующих бомб, теперь такая практика применяется в отношении других населенных пунктов, которые РФ пытается захватить.

«Воздушным силам удавалось сбивать российские бомбардировщики с помощью Patriot, но затем в один удачный для россиян день два американских ЗРК на передовой могли быть уничтожены, а имеющиеся Patriot, судя по всему, с передовой отвели», — пишет Forbes.

Те 50 или 60 самолетов Lockheed Martin F-16, которые Украина может получить из Дании, Нидерландов и Норвегии, могут предоставить украинскому командованию новые возможности. Оснащенные системой самозащиты AN/ALQ-213 — датчиками, блоками помех и средствами противодействия — F-16 могут безопасно подлетать ближе к линии фронта или даже над ней.

Обнаружив цели на расстоянии до 112 км с помощью своих радаров AN/APG-66(V)2, пилоты F-16 могут запустить ракеты AIM-120 с расстояния 90 км — достаточно далеко для поражения бомбардировщиков с КАБами. При этом не нужно находиться в контролируемом РФ воздушном пространстве.

AIM-120 — это ракета типа «выстрелил и забыл» с собственным радаром.

Но не стоит рассматривать F-16 с ракетами AIM-120 как супероружие: их нельзя назвать неуязвимыми для российских ракет. По словам журналистов, как только Украина введет их в бой в ближайшие недели или месяцы, будут и потери и, возможно, не только техники, но и личного состава Воздушных сил. Вопрос, в том, что Киев получит от этой жертвы.

«Если украинское командование действительно осознает опасность, которую представляют российские КАБы для украинских позиций на земле, они должны агрессивно развернуть F-16 и нацелиться на российские Су с планирующими бомбами», — резюмирует Forbes.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области с февраля текущего года россияне начали массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000.