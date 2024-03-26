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Російські КАБи стали найсерйознішою загрозою для Сил оборони — Forbes

26 березня 2024, 14:29

Російські КАБи стали найсерйознішою загрозою для Сил оборони — Forbes

Російські кориговані авіабомби (КАБи) становлять значну загрозу для українських військових. Фото: РІА Новини Російські кориговані авіабомби (КАБи) становлять значну загрозу для українських військових. Фото: РІА Новини

Кориговані авіабомби з висувними крилами та комплектами супутникового наведення можуть стати одним із найважливіших озброєнь РФ у повномасштабній війні проти України, яка триває вже 25 місяців. Про це пише американське видання Forbes.

Зазначається, що КАБи потенційно можуть відіграти ще важливішу роль, ніж FPV-дрони і навіть артилерія. Сьогодні Україна мало що може протиставити такому підходу окупаційного угруповання РФ, оскільки не вистачає зенітно-ракетних комплексів. Винищувачам ЗСУ радянського зразка бракує дальності поразки бомбардувальників із КАБами. А європейських F-16, які б могли наблизити перемогу, ще немає.

Їх скидають сотнями з відстані 40-60 км та систематично руйнують українську оборону, що полегшує просування штурмових груп.

КАБи стали головною причиною того, чому українському гарнізону в Авдіївці довелося відступити після запеклої чотиримісячної битви.

У розпал боїв за Авдіївку в середині лютого російська авіація лише за два дні скинула 250 КАБів. «Ці бомби повністю знищують будь-яку позицію», — писав Єгор Шугар, боєць 3-ї ОШБр, яка прикривала відхід Авдіївського гарнізону.

ЗС РФ масштабувало застосування плануючих бомб, тепер така практика застосовується щодо інших населених пунктів, які РФ намагається захопити.

«Повітряним силам вдавалося збивати російські бомбардувальники за допомогою Patriot, але потім одного вдалого для росіян дня два американські ЗРК на передовій могли бути знищені, а Patriot, зважаючи на все, з передової відвели», — пише Forbes.

Ті 50 чи 60 літаків Lockheed Martin F-16, які Україна може отримати з Данії, Нідерландів та Норвегії, можуть надати українському командуванню нові можливості. Оснащені системою самозахисту AN/ALQ-213 – датчиками, блоками перешкод та засобами протидії – F-16 можуть безпечно підлітати ближче до лінії фронту або навіть над нею.

Виявивши цілі на відстані до 112 км за допомогою своїх радарів AN/APG-66(V)2, пілоти F-16 можуть запустити ракети AIM-120 з відстані 90 км. При цьому не потрібно перебувати в повітряному просторі, що контролюється РФ.

AIM-120 — це ракета типу «вистрілив і забув» з власним радаром.

Але не варто розглядати F-16 із ракетами AIM-120 як суперзброю: їх не можна назвати невразливими для російських ракет. За словами журналістів, щойно Україна введе їх у бій найближчими тижнями або місяцями, будуть і втрати і, можливо, не лише техніки, а й особового складу Повітряних сил. Питання, що Київ отримає від цієї жертви.

«Якщо українське командування справді усвідомлює небезпеку, яку становлять російські КАБи для українських позицій на землі, вони мають агресивно розгорнути F-16 і націлитись на російські Су з бомбами, що планують», — резюмує Forbes.

Раніше повідомлялося, що у Нижегородській області з лютого поточного року росіяни розпочали масове виробництво тритонних авіабомб ФАБ-3000.

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