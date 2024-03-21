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В России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000

21 марта 2024, 16:20

В России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000

Оккупанты стали производить трехтонные ФАБ-3000. Фото: минобороны РФ Оккупанты стали производить трехтонные ФАБ-3000. Фото: минобороны РФ

В Нижегородской области с февраля текущего года россияне начали массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000. Об этом говорится в докладе минобороны страны-оккупанта. 

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил завод в Нижегородской области, где изготовляют не только ФАБ-3000, но также авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500. 

Авиабомбы, которые производят в Нижегородской области. Фото: минобороны РФ

Как известно, российская авиация активно использует ФАБы весом от 250 до 1500 килограмм, приделав на них УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции), который позволяет авиабомбе планировать на несколько десятков километров. Получится ли у РФ приделать УМПК к ФАБ-3000 на данный момент неизвестно.

Вдобавок к этому на заводе производят и артиллерийские боеприпасы. Согласно заявлениям представителей минобороны РФ, в цехах производят боеприпасы для артиллерийских комплексов 122-мм и 152-мм калибра.

Помимо ФАБов, на заводе готовят и обычные артиллерийские снаряды. Фото: минобороны РФ

Напомним, в Селидово Донецкой области пиротехники изъяли неразорвавшуюся авиационную бомбу ФАБ-1500, которую российские войска скинули на город. Фугасная бомба весит полторы тонны.

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