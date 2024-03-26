Силы обороны уничтожили ЗРК «БУК» россиян с помощью HIMARS

На Запорожском направлении украинские военнослужащие уничтожили зенитный ракетный комплекс «БУК» российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций.



«Операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий в Запорожском направлении обнаружили зенитный ракетный комплекс «БУК» противника», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что операторы ликвидировали российскую цель с помощью HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны.



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