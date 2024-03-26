Сили оборони знищили ЗРК «БУК» росіян за допомогою HIMARS

На Запорізькому напрямі українські військовослужбовці знищили зенітний ракетний комплекс «БУК» російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій.



«Оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій у Запорізькому напрямку виявили зенітний ракетний комплекс «БУК» противника», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що оператори ліквідували російську ціль за допомогою HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони.



Раніше ми писали, що спікер Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу FreeДом розповів, що ЗСУ вдарили по захопленому в 2014 році БДК проекту 775 «Костянтин Ольшанський».