Россия ударила ракетой по общежитию колледжа в Харькове: один человек пострадал

Фото: начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов

26 марта российская ракета Х-35у попала в общежитие спортивного колледжа в Шевченковском районе Харькова, в результате чего пострадал человек. Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Попали в общежитие спортивного колледжа. После мощного взрыва разрушена крыша и перекрытия между верхними этажами. Пострадал один гражданский человек, ни одного военного или военной техники на месте попадания не было», — сказал Болвинов.

Также он отметил, что правоохранители изъяли обломки ракеты и документируют все доказательства военного преступления россиян.