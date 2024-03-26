Росія вдарила ракетою по гуртожитку коледжу в Харкові: одна людина постраждала

Фото: начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов

26 березня російська ракета Х-35у потрапила до гуртожитку спортивного коледжу у Шевченківському районі Харкова, внаслідок чого постраждала людина. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

«Потрапили до гуртожитку спортивного коледжу. Після потужного вибуху зруйновано дах та перекриття між верхніми поверхами. Постраждала одна цивільна людина, жодної військової чи військової техніки на місці влучення не було», — сказав Болвінов.

Також він зазначив, що правоохоронці вилучили уламки ракети та документують усі докази військового злочину росіян.