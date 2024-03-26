Саперы показали, как сейчас выглядит Ирпенский лес. Он до сих пор усеян минами и снарядами ►

После того, как армия РФ покинула Киевскую область, лес в Ирпене был буквально завален минами и снарядами. Во время оккупации здесь стояла 20 тысячная группировка российских войск. Первые полтора года после, того как россиян выбили из леса — сюда не пускали никого. Теперь же мы отправились в Ирпенский лес вместе с саперами пиротехнической службы города. Именно по лесной дороге ехала вся российская армия, которая наступала на Киев с Ирпеня. Сейчас есть тропа по которой можно ходить, но только вместе со специалистами и ни на шаг не отступая в сторону. Об этом — смотрите в репортаже «Новостей Донбасса».