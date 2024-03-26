Сапери показали, як зараз виглядає Ірпінський ліс. Він досі усіяний мінами та снарядами ►

Після того, як армія РФ залишила Київську область, ліс в Ірпені був буквально завалений мінами та снарядами. Під час окупації тут стояло 20 тисячне угруповання російських військ. Перші півтора роки після того, як росіян вибили з лісу, сюди не пускали нікого. Тепер же ми вирушили до Ірпінського лісу разом із саперами піротехнічної служби міста. Саме лісовою дорогою їхала вся російська армія, яка наступала на Київ з Ірпеня. Зараз є стежка якою можна ходити, але тільки разом із фахівцями і ні на крок не відступаючи убік. Про це дивіться у репортажі «Новин Донбасу».