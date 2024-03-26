Франция в ближайшее время сможет передать Украине почти 80 установок Caesar

Франция вскоре сможет поставить Украине 78 артустановок Caesar и увеличит поставки снарядов. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

По его словам, между Францией, Украиной и Данией достигнута договоренность о финансировании 155-мм самоходных гаубиц Caesar, что позволит Франции «быстро поставить» их.

Франция также поставила цель предоставить Украине в этом году 80 000 снарядов для 155-мм пушек.

Министр напомнил, что с самого начала войны в Украине Франция предоставила только 30 тысяч снарядов.