Франція найближчим часом зможе передати Україні майже 80 установок Caesar

Франція незабаром зможе поставити Україні 78 артустановок Caesar та збільшить постачання снарядів. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

За його словами, між Францією, Україною та Данією досягнуто домовленості про фінансування 155-мм самохідних гаубиць Caesar, що дозволить Франції «швидко поставити» їх.

Франція також поставила за мету надати Україні цього року 80 000 снарядів для 155-мм гармат.

Міністр нагадав, що від початку війни в Україні Франція надала лише 30 тисяч снарядів.