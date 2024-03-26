Россияне за зиму казнили более 30 украинских военнопленных — отчет ООН

В течение этой зимы россияне казнили 32 украинских военнопленных, что гораздо больше, чем в предыдущие периоды. Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

В отчете говорится о периоде с 1 декабря 2023 по 29 февраля 2024 года. Эксперты провели интервью с 60 украинскими военными, недавно освобожденными из плена.

Украинские военные рассказали об ужасном отношении в плену у россиян, невозможности общаться с семьями и отсутствии удовлетворительного питания и медицинской помощи.

В частности, российские военные и чиновники пытают пленных, в том числе применяют избиения, электрический ток, заставляют долго находиться в неудобном положении, угрожают расстрелом или имитируют его. Более половины пленных пережили сексуальное насилие.

«Кроме этого, в ООН задокументировали достоверные сообщения о казни не менее 32 украинских военнопленных в 12 отдельных случаях в период с декабря 2023 по февраль 2024 года, что значительно больше, чем за любой из предыдущих периодов. ММПЧУ провела независимую верификацию трех из упомянутых случаев», — говорится в отчете.

ООН также приводит данные об интервью с 44 российскими военнопленными, которые, хоть и не заявляют о пытках в официальных местах содержания, давали «свидетельства о пытках и жестоком обращении в местах их временного пребывания после эвакуации с поля боя».

Кроме того, отчет миссии содержит информацию о насилии российской администрации в отношении жителей оккупированных территорий Украины. В том числе речь идет об убийствах гражданских лиц, произвольных задержаниях и ограничениях свободы выражения взглядов.