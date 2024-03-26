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Росіяни за зиму стратили понад 30 українських військовополонених - звіт ООН

26 березня 2024, 22:56

Росіяни за зиму стратили понад 30 українських військовополонених - звіт ООН

Протягом цієї зими росіяни стратили 32 українські військовополонені, що набагато більше, ніж у попередні періоди. Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

У звіті йдеться про період з 1 грудня 2023 року по 29 лютого 2024 року. Експерти провели інтерв'ю з 60 українськими військовими, які нещодавно звільнені з полону.

Українські військові розповіли про жахливе ставлення у полоні у росіян, неможливість спілкуватися з сім'ями та відсутність задовільного харчування та медичної допомоги.

Зокрема, російські військові та чиновники катують полонених, у тому числі застосовують побиття, електричний струм, змушують довго перебувати у незручному становищі, загрожують розстрілом чи імітують його. Більше половини полонених пережили сексуальне насильство.

«Окрім цього, в ООН задокументували достовірні повідомлення про страту не менше 32 українських військовополонених у 12 окремих випадках у період з грудня 2023 до лютого 2024 року, що значно більше, ніж за будь-який із попередніх періодів. ММПЛУ провела незалежну верифікацію трьох із згаданих випадків», — йдеться у звіті.

ООН також наводить дані про інтерв'ю з 44 російськими військовополоненими, які, хоч і не заявляють про тортури в офіційних місцях утримання, давали «свідоцтва про тортури та жорстоке поводження в місцях їхнього тимчасового перебування після евакуації з поля бою».

Крім того, звіт місії містить інформацію про насильство російської адміністрації щодо мешканців окупованих територій України. У тому числі йдеться про вбивства цивільних осіб, довільні затримання та обмеження свободи вираження поглядів.

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