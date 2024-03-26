Украина вышла на Евро-2024 по футболу

Фото: UEFA

Сборная Украины по футболу примет участие в чемпионате Европы летом 2024 года. Это стало возможным благодаря победе над сборной Исландии в финале плей-офф квалификации. Подопечные Сергея Реброва победили со счетом 2:1.



На 30-й минуте матча Исландию вывел вперед Альберт Гудмундссон.



Украина сравняла счет на 54-й минуте благодаря голу Виктора Циганкова.



Победу в матче нашей сборной принес Михаил Мудрик на 84-й минуте.







Сборная Украины примет участие в Евро четвертый раз подряд.



Соперниками Украины в группе E будут Бельгия, Словакия, Румыния.