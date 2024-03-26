Україна вийшла на Євро-2024 з футболу

Збірна України з футболу візьме участь у чемпіонаті Європи влітку 2024 року. Це стало можливим завдяки перемозі над збірною Ісландії у фіналі плей-офф кваліфікації. Підопічні Сергія Реброва перемогли з рахунком 2:1.
На 30-й хвилині матчу Ісландії вивів уперед Альберт Гудмундссон.
Україна зрівняла рахунок на 54-й хвилині завдяки голу Віктора Циганкова.
Перемогу у матчі нашої збірної приніс Михайло Мудрік на 84-й хвилині.
Збірна України візьме участь у Євро вчетверте поспіль.
Чемпіонат Європи з футболу пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня 2024 року.
Суперниками України у групі E будуть Бельгія, Словаччина, Румунія.