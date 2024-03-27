В результате обстрелов армии РФ за сутки убили 2 жителей Донетчины, еще один — травмирован

В Донецкой области за минувшие сутки, 26 марта, двое жителей погибли от обстрелов РФ в Новогродовке, также в городе ранения получил один человек. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 26 марта россияне убили 2 жителей Донецкой области— в Новогродовке», — написал он.





Кроме того, еще один человек в области за сутки получил ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1893 человека, также 4739 — травмированы. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что 27 марта оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 13 БпЛА типа Shahed.