Внаслідок обстрілів армії РФ за добу вбили 2 мешканців Донеччини, ще один — поранений

На Донеччині минулої доби, 26 березня, двоє мешканців загинули від обстрілів РФ у Новогродівці, також у місті поранення отримала одна людина. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 26 березня росіяни вбили 2 жителів Донецької області — в Новогродівці», — написав він.





Крім того, ще одна людина в області за добу зазнала поранень.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 1893 особи, також 4739 — травмовано. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що 27 березня окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 13 БПЛА типу Shahed.