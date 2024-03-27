Энергетики предупредили о вероятных проблемах со светом этим летом

После массированной атаки российских оккупационных сил на объекты энергетики 22 марта, Украина столкнулась с серьезными угрозами дефицита электроэнергии на лето 2024 года. Об этом рассказал генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко в эфире национального телемарафона.

По его словам, атака нанесла серьезный ущерб не только объектам генерации, но и сетевым узлам "Укрэнерго" и трансформаторам. Компания ДТЭК потеряла половину своих генерирующих мощностей из-за ударов, а многие типы генерирующих мощностей были повреждены.

«Поражены несколько типов генерирующих мощностей, большое количество ТЭЦ, объект гидрогенерации. Также россияне много раз попали в сетевые узлы "Укрэнерго", трансформаторы и тому подобное. Эта атака одновременно разрушает возможность наших систем передавать электроэнергию и уменьшает возможности ее генерации», — подчеркнул Коваленко.

Как сообщили в компании ДТЭК, сложная ситуация возникла в Харьковской области, где восстановление энергоснабжения планируется только на выходных. Отключения также имеют место в Одесской области, а в Кривом Роге власти призвали сократить потребление электроэнергии.

В ДТЭК отметили, что повреждения в результате российского обстрела очень серьезные и на их ликвидации уйдет немало времени.

«Энергетики всей Украины работают над восстановлением, которое может занять месяцы и даже больше», — добавили в компании.

Ранее сообщалось, что для полного восстановления ДнепроГЭС после российской ракетной атаки потребуются годы.