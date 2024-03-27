Енергетики попередили про вірогідні проблеми зі світлом цього літа

Після масованої атаки російських окупаційних сил на об'єкти енергетики 22 березня Україна зіткнулася з серйозними загрозами дефіциту електроенергії на літо 2024 року. Про це розповів генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко у ефірі національного телемарафону.

За його словами, атака завдала серйозних збитків не лише об'єктам генерації, а й мережевим вузлам "Укренерго" та трансформаторам. Компанія ДТЕК втратила половину своїх генеруючих потужностей через удари, а багато типів генеруючих потужностей було пошкоджено.

«Уражено кілька типів генеруючих потужностей, велику кількість ТЕЦ, об'єкт гідрогенерації. Також росіяни багато разів влучили у мережні вузли "Укренерго", трансформатори тощо. Ця атака одночасно руйнує можливість наших систем передавати електроенергію та зменшує можливості її генерації», — наголосив Коваленко.

Як повідомили у компанії ДТЕК, складна ситуація виникла у Харківській області, де відновлення енергопостачання планується лише на вихідних. Відключення також мають місце в Одеській області, а в Кривому Розі влада закликала скоротити споживання електроенергії.

У ДТЕК зазначили, що ушкодження внаслідок російського обстрілу дуже серйозні і на їх ліквідацію піде чимало часу.

«Енергетики всієї України працюють над відновленням, яке може зайняти місяці і навіть більше», — додали в компанії.

Раніше повідомлялося, що для повного відновлення ДніпроГЕС після російської ракетної атаки знадобляться роки.